小鬼生前3願望未完，曾國城淚曝：最後通話聊了40分鐘。（吳維書攝）

藝人「小鬼」黃鴻升猝逝，享年36歲，震驚各界，圈內好友得知噩耗紛紛表達哀痛，曾國城接受媒體訪問時透露，他們常常一起喝酒、唱歌、看舞台劇，小鬼曾跟他提到還有3個願望未完成。

曾國城原本要分享入圍金鐘獎心得，不料竟在接受媒體訪問前得知小鬼猝逝的噩耗，他震驚落淚：「我不知道他為什麼…36歲好年輕」。曾國城指出，過去他們平均每2個月會聚會一次，一起喝酒、唱歌、看舞台劇，小鬼曾與他分享未來，規劃下一本書、下一張專輯，還可以一起演舞台劇，如今這3個願望都無法完成了。

曾國城指出，得知小鬼死訊時整個人都麻掉，他們最後一次通電話是在8月16日深夜，兩人聊了將近40分鐘，因為小鬼15日才去看他的舞台劇《我的大老婆》，所以聊了很多；至於上一次見面則是小鬼跟關關的節目，來突襲他排練。

曾國城16日在金鐘入圍分享記者會前得知小鬼發生憾事，讓他無法置信，面對鏡頭一度哽咽說不出話，直呼「太突然了」。他難過表示，已經不能用震驚來形容，2020年有太多震驚消息，「他跟我實在太親了，我們是沒結拜的兄弟，我看著他長大，他看我變老、變胖」，忍不住感嘆：「他實在太年輕了…」。

(中時新聞網)