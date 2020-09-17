阿里巴巴旗下的天貓與易居16日發佈戰略合作，聯合推出「天貓好房」平台，進軍房地產電商領域。未來天貓好房平台將幫助房地產企業定制線上房產旗艦店，將3D購技術、直播以及更多金融服務能力賦能至房地產行業，打通線上看房、購房一條龍。

據了解，天貓好房至少在未來的3年內不賺錢，所有收入100％補貼購房者，此外，天貓還與易居一起發佈「不動產交易協作機制」（ETC）。該機制將基於新的產品升級，提供新房、二手房、特價房和拍賣房4大交易場景，承載房產線上交易過程的多項服務功能。

據《證券時報》報導，今年「雙11」，天貓好房也將推出大額補貼、引入更多優質樓盤，在傳統購房旺季的「金九銀十」之外，再創造一個「鑽石雙11」。

觀察今年疫情讓整個大陸實體經濟遭受重創，一些房地產企業被迫破產倒閉，還有一些為了生存開啟了線上行銷模式，房地產互聯網的價值被再次挖掘。依照數據寶統計，大陸A股中涉及房產電商概念的共有8檔股票，總市值合計超400億元（人民幣，下同）。其中市值最大的是世聯行，按最新收盤價計算，總市值達到125.32億元。

(旺報 )