南美館祭出大禮要送給第200萬位幸運兒。(南美館提供／曹婷婷台南傳真)

第200萬名幸運兒可能就是你！台南市美術館自2019年1月27日開幕以來，至今已累積近200萬參觀人次，暑假期間更達到自去年7月開始售票以來的高峰，館方預估9月底可望突破200萬人次，屆時將送上價值逾6萬元等值好禮給幸運入館觀眾。

南美館表示，今年因新冠肺炎疫情影響，2至5月參觀人潮雖明顯下降，但，打從6月7日由中央政府發布疫情解封後，國內旅遊熱度回溫，南美館湧現觀光人潮湧，不論自由行或團體旅遊的國內遊客數均大幅增加，暑假期間，南美館每日平均逾4700人進館，連假甚至出現單日近萬人入館紀錄，短短2個月內累積約25萬人次。

隨著目前入館人數已超過195萬人，突破200萬大關在即，南美館決定祭出大禮，用200張免費參觀券及總價值2萬元美術館文創商品，總價6萬元的超值大禮送給第200萬名幸運觀眾。

而在第200萬名觀眾前後一名進場的民眾，則可各別獲得20張免費參觀券及價值2000元美術館文創商品等總價值6000元好禮。南美館除了兩館建築本體即是吸睛的標的物，持續推陳出新的展覽內容和藝文活動，吸引廣大民眾參與，成為台南熱門參觀景點。為了迎接第200萬參觀人次的重要時刻，南美館將於近期籌劃第200萬人次入館特別禮物，準備迎接幸運觀眾的到來。

(中時 )