近九旬老翁，誤騎上中投公路，還逆向騎在快車道旁的小路肩，霧峰分局萬豐派出所員警到場救援，請老翁上巡邏車。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

近九旬老翁，誤騎上中投公路，還逆向騎在快車道旁的小路肩，霧峰分局萬豐派出所到場用巡邏車擋住車流，確保安全。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

近九旬老翁，誤騎上中投公路，還逆向騎在快車道旁的小路肩，警方連人帶車，載至派出所休息。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中中投公路上，日前一名駕駛忽然發現路肩有一名老翁，騎著腳踏車，搖搖晃晃的逆向而來，嚇得趕緊踩煞車，直呼不要命了！ 中市警局霧峰警分局萬豐派出所據報，立即上中投將老翁連人帶車載下來，再經一番波折終於聯絡到其家人，平安將他交給家人照顧。

萬豐派出所員警郭秉諧獲報後，立即駕車上中投，由大里往霧峰方向尋找，果然在8.5公里處，見一老翁正騎著自行車，且逆向騎在快車道旁小路之肩，旁邊汽車一輛輛呼嘯而過，相當危險。

吳員立即將警車停在快車道上，以保安全，隨即協助老翁上車，並將腳踏車搬至後車廂，護送老翁至所休息，不過老翁身上沒任何身份、聯絡資料，又重聽、表達能力不佳，員警只能先陪他聊天緩和心情、，並提供水、餅乾充饑。

原來，老翁已年近九旬，當日12點左右想到太平兒子家，就從北區住家出發，結果一路於烈日下騎了十多公里遠，最後還誤騎上台63線中投公路，最後經警政系統，聯絡上其兒子到所接父親，對警方及時到場護送救援，家屬頻頻致謝。

霧峰分局長陳家銘表示，家中如有長輩之民眾，可在長者身上配戴手鍊、名牌或在所著衣物上繡上聯繫方式等重要資訊，萬一走失可協助盡速找到家屬。

(中時 )