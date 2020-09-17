亞太電信正式底定與遠傳合作攜手合作5G共頻共網之後，積極佈局5G應用。除了10月17日舉辦的Gt TV首場5G 4K多視角演唱會門票今（17）日正式開賣，同時也宣布攜手台灣重量級IP霹靂國際多媒體，將人氣戲偶結合擴增實境（AR）技術，推出AR魔法小物多功能票卡夾，讓使用者能夠隨時隨地透過手機讓栩栩如生的霹靂布袋戲偶躍然眼前。

亞太電信佈局5G應用，宣布與霹靂國際多媒體，推出AR+IP商品化全新企劃，推出整合AR體驗的AR魔法小物多功能票卡夾。（黃慧雯攝）

邁入5G時代，隨著網路速度的提升，3D影像、AR/VR(虛擬實境)的內容將更高速的傳送到消費者的身邊。根據市場機構預測，2024年AR/VR市場產值將上看650億美元，預計近期年將持續掀起浪潮。在此趨勢下，亞太電信行銷中心副總經理鄧美惠看好：「5G時代，內容為王。」為佈局5G應用內容，亞太電信整合內容商、平台商扶持台灣本土內容，推動AR+IP商品化，讓消費者可以更全面的感受在地娛樂文化，更加有感。亞太電信首個AR+IP商品就攜手霹靂國際多媒體，透過平台商宇萌科技的AR技術，將《Thundetbolt Fantasy東離劍遊記》凜雪鴨、殤不患、浪巫謠、殺無生這四大人氣角色商品化，推出霹靂AR票卡夾。不僅如此，透過宇萌科技的marq+ App掃瞄票卡圖樣，即可將人氣戲偶「喚醒」，以AR方式融合在現實場景中，讓你360度的檢視喜愛的戲偶，再搭配布袋戲中的經典音樂特效，讓你更能聲歷其境的體驗AR，或也可以下載經典布袋戲角色的精美照片，或是跟特別設計的戲偶圖框進行合影，留下值得紀念的一刻。

亞太電信與霹靂布袋戲合作的AR魔法小物多功能票卡夾，一套4個售價NT$750，單個則是NT$195，將在全台亞太電信門市、亞太電信數位門市、萊爾富App以及霹靂商品館同步限量發售。

亞太電信Gt TV首場5G 4G多視角演唱會門票今日開賣，有線上與線下場次，體驗各不相同。未來Gt TV也將持續改版新增更多VOD隨選內容，讓平台資源更為豐富。（黃慧雯攝）

基於扶持本土IP的路線，亞太電信也提前預吿 AR+IP 商品化的計畫，第二波將會與知名貼圖IP「懶散兔與啾先生」合作。隨著iPhone 12有望在10月份上市，亞太電信將會推出懶散兔與啾先生的iPhone 12專屬保護殼，並且可以結合上述marp+掃描可以跳出AR內容的形式，讓喜愛他們的消費者可以將懶散兔與啾先生帶到世界各處，留下珍貴的合影。

亞太電信旗下的Gt TV日前也已經宣布將舉辦首場5G 4G多視角演唱會，並且採取線上、線下同步舉行的形式，讓消費者近距離的感受視覺與聽覺饗宴。本次將由本土新生代繞舌歌手婁峻碩、金曲入圍樂團慢慢說、雙人創作組合Limi接力開場，門票今日起開賣。在台北三創生活園區的線下場門票NT$600，Gt TV線上場次月租會員可免費看，非付費會員則可以NT$199進行線上收看，以全新多視角的方式體驗不一樣的演唱會。

(科技)