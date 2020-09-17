因就業人數激增超出預期，澳洲8月失業率意外從22年高點回落，降至6.8%，惟數據顯示8月份的就業增長主要由兼職工作驅動。

澳洲統計局周四公布，繼7月的就業激增之後，8月就業人數暴增11.1萬人，遠優於市場預期的減少5萬人。8月失業率由7月創下22年新高的7.5%下滑至6.8%，低於市場預估的7.7%。

經季節調整後就業參與率為64.8%，經季調後全職就業人口增加3.62萬人，兼職就業人口增長7.48萬人。除了新增就業主要由兼職工作所驅動之外，8月的就業不足率（underemployment rate）仍居高不下，為11.2%，較去年同期升高2.7個百分點，亦令人擔憂。

受新冠肺炎疫情重創的維多利亞省，8月就業減少4.2萬人或1.3%，因為這個澳洲人口第二大的省份為了防止疫情擴散，在8月初實施了嚴格封鎖措施。

惟經濟學家表示，周四的數據顯示現在澳洲的失業率，不太可能會像此前澳洲央行與財政部所預期的升至10%。隨著維省在年底前將逐步解封，澳洲的就業數將持續攀升。

(時報資訊)