飯店業者國賓（2704）股價自7月底起緩步走揚，近日在外資敲進下明顯轉強，今（17）日開低後在買盤敲進下翻紅，盤中放量飆升9.03％至33.2元，創2012年10月中以來近8年新高。隨後漲勢雖收斂，截至午盤仍維持近4％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。

國賓自7月底起漲迄今，波段漲幅已逾2成。觀察法人動態，三大法人近期持續偏多操作，7日迄今已連近7天買超達1648張，累計9月迄今已買超達2439張。

國賓受新冠肺炎疫情衝擊，2020年上半年合併營收8.85億元、年減39.62％，為近17年同期低點，其中客房營收1.78億元、年減61.1％，餐飲營收6.96億元、年減30.2％。歸屬母公司稅後虧損0.46億元、每股虧損0.13元，雙創近17年同期低點。

不過，隨著台灣疫情趨緩、暑期國旅需求爆發，帶動國賓8月自結合併營收1.76億元，月增7.28％、年減20.99％，站上今年次高。累計前8月合併營收12.27億元、年減35.63％，雖續處近17年同期低點，但衰退幅度較前7月37.58％收斂。

國賓總經理謝漢章先前法說時表示，疫情確實對營運造成蠻大衝擊，特別是客房業務。其中，新竹及高雄國賓轉向爭取親子等國旅客群，進行部分客房裝修，目前算有不錯表現，新竹國賓平均住房率回到50％、高雄國賓8月平均住房率亦達68％。

不過，謝漢章坦言，貢獻最大的台北國賓因硬體房型設計、合作夥伴均鎖定日籍商務客，過去日客占比達7成，受疫情影響衝擊最大，轉爭取親子等國旅客群效果有限。未來將轉向爭取國內企業的北上公務出差、商務會議及MICE團等商機應戰。

餐飲業務方面，謝漢章指出，雖然大型婚宴因疫情而有遞延或取消狀況，但其他各餐廳業績來客數逐步回籠，目前多回到年度預算的8成水準。未來希望在A Cut獲米其林一星加持，川菜廳及粵菜廳續獲餐盤推薦，能使餐飲業務繳出更好業績、彌補住房缺口。

至於備受關注的資產活化方面，謝漢章表示，目前台北國賓本館仍持續評估各種可能性，僅確定不會都更、未做出任何定案。而本館後方的原女性員工宿舍與烘焙場，經與十多戶住戶整合後，已送件申請危老改建，預計改建為住商混合大樓。

(時報資訊)