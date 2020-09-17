在全世界引起熱潮的「跟著華嚴經去旅行」紀錄片，榮獲國際13項紀錄片大獎，圓道禪院推廣華嚴經的永世志業，已一路浩浩蕩蕩的將足跡遍至美洲、亞洲、非洲、澳洲等十數個國家，讓全球民眾都能一起走進豐富的華嚴世界。緊接著從10月24日開始，由圓道禪院住持見輝法師執筆的全新著作「亙古一念．華嚴心鑰」新書巡迴發表會，將連續九週，於全台十縣市陸續登場，見輝法師將與普羅大眾共同分享結合藝術美學、音樂饗宴、科技法律、學術研究等鮮活多元、風起雲湧的華嚴世界。

「跟著華嚴經去旅行」紀錄片拿下國際十三項大獎。(圓道襌院提供)

新冠肺炎襲擊全球，許多民眾受到健康和經濟上的衝擊，開始尋求心靈上的寄託。「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪：若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」圓道禪院住持見輝法師表示，感到心煩意躁時，只要把這詩念幾遍，就可以達到緩解壓力的作用。 法師鼓勵青少年學佛法，不只能得到心靈上的力量，還可以避免誤入歧途。法師認為，學習佛法是使用智慧，讓青少年得到啟示，提升自身的內涵，在心理治療上有所幫助。見輝法師為了讓大眾都能親近佛法了解佛法，在youtube上開設「見輝法師閱藏居」頻道，用深入淺出方式讓民眾每日十分鐘秒懂楞嚴經。

法師提到，如果佛法可以像戲劇一樣讓信眾對聞法有所期待，並能在其生活和工作上發揮正面作用，從而影響周遭的親友，這樣佛法發揮了作用才能產生其真正的價值。同時，法師表示，雖然教學方法隨著時代演進而有所調整，但是佛法基本精神是不變的，最終還是要讓大家回歸到「戒、定、慧」這個最根本的精神上，才能幫助學習者達到究竟解脫。

(中時新聞網)