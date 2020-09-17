國民黨市議員楊正中說，選舉到了有心人士就開始小題大做，刻意找人從中跟拍及抹黑。（陳世宗攝）

台中市政府接連兩位局長遭爆公務車私用？民進黨市議員邱素貞認為，公務車使用要做到公私分明很難界定，希望市府針對政務官與事務官使用公務車釐定更明確規範一律適用；避免讓公務員無所適從，被疑「公器私用」或矯枉過正，影響社會觀瞻。

民進黨市議員陳淑華認為，台中市政府連續爆出一級主管公務車公車私用的問題，引起爭議社會觀感不佳，明顯不能獲得民眾認同。顯見台中市公務車的管理規範不合時宜應立即修改，將公私分際訂得更明確；否則一堆州官放火，開著公務車趴趴走，實在不像話。

國民黨市議員楊正中說，選舉到了有心人士就開始小題大做，刻意找人從中跟拍及抹黑，針對局處公務車相關規範，市政府本來就有一套機制遵照該規範去辦理；彭懷真上班途中，順便載小孫女去上幼稚園是人之常情，只要不是要司機專程去接送小孫女上下學，應該不用過度解讀及抹黑。

親民黨市議員段緯宇指出，「有則改之、無則嘉勉」！人非聖賢、熟能無過，如果局長有不當使用公務車部分，該付的油錢就付一付，公務車該歸還就歸還，不要過度複雜化；台中市政府制定有公務車的相關使用規範，一切依法行事就不會落人口實，更不用怕被跟監偷拍，「只要行的正、那怕半夜鬼敲門」。

(中時 )