國民黨立委陳玉珍網路直播頻道近期開張，現場與網友暢談時事並回答相關問題。對於兩岸日趨緊繃的態勢，陳以金門人的立場感嘆，戰爭真的不是開玩笑，兩岸和平彌足珍貴，應以溝通與交流取代衝突；並直言台灣人「夜郎自大」，不僅缺乏國際觀還多活在以美國為中心的「美國觀」世界。

陳玉珍在15日直播中，談到台灣當前社會立場對立的劍拔弩張，坦言自己真的非常非常難過，不知大家過去所學的儒家思想都到哪裡去了？到底發生什麼事情了？並直言自己真的非常不能理解，我們到底為什麼一定要「反中」呢？他也知道這樣說一定會招來無數批評，但他還是很不能理解「本是同根生，相煎何太急」？大家有一樣的語言、文化、血緣，難道就不能多多溝通、多多交流嗎？台灣有很棒的一面，比如高科技堪稱世界頂尖，大陸也有他很進步的一面，兩岸間多多往來減少衝突、優勢互補，不就是一件很好的事情嗎？為什麼一定要走到這個地步？

陳玉珍表示，自己雖然沒親身經歷戰爭，但身旁不少長輩都是戰爭的見證人，都明白戰爭的恐怖與殘酷，因此更珍惜和平的可貴；自己回到金門跟鄉親聊天，大家也感慨：「為什麼現在會變成這個樣子？為什麼兩岸一定要走到幾乎要兵戎相見呢？有點不能理解為什麼要這樣子！」陳指出，雖然時代不同了，但往戰爭那個方向走，無論如何都是大家所不樂見的。

不僅如此，陳玉珍更認同網友「台灣真的是夜郎自大」的說法，表示這點自己深有所感且敢公開這麼說。陳表示，台灣的國際觀通常只有「美國觀」，根本沒有所謂的「國際觀」，自己在北京念書時，就驚奇於能看到世界各國的新聞，不像台灣常連外國新聞都不報，有報也是以美國為中心。陳並呼籲，台灣社會對不同聲音與對岸的敵意愈來愈強烈，這是令人非常遺憾的事，只有善意才能帶來更多善意。

(中時新聞網)