彰化市一處山坡地，未經申請逕行整地，逕自舖上水泥後噴綠漆。（彰化縣水資處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市一處山坡地，未經申請逕行整地，逕自舖上水泥後噴綠漆。（彰化縣水資處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣因人口眾多，土地開發趨勢已一步步向山坡地進行，彰化縣水資處利用衛星監控是否有不當、未經申請開發，光譜分析中，赫然發現彰化市一處山坡地，未經申請逕行整地，逕自舖上水泥後噴綠漆，讓人遠遠望去，不覺得禿一片，企圖掩人滿目。

彰化縣政府水資處表示，山坡地關乎水保，合理經營管理格外重要。在山坡地進行開挖整地、改變地形等行為仍應依水土保持法內容申請水土保持相關申請書件，經核定後始得施作。

水資處指出，基於國土保育，每個月皆會提供衛星影像監控山坡地狀況，但總有民眾認為衛星變異點只會分辨是不是綠色，違規開發的坡地就自行上綠漆、人工草皮，以為和周遭顏色一樣就可以混得過。

這次，透過衛星影像係採用光譜分析，就像DNA一樣，不同物體有不同的反射光譜，揪出了噴綠漆個案，水資處強調，不管是綠漆或是人工草皮一樣逃不了天眼。依水土保持法規定，如未按規範實施水土保持之處理與維護，將處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，甚至要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰金。

(中時 )