北市勞動局為減輕市民參加職業訓練及就業服務期間，對於托兒、托老的經濟負擔，因此辦理照護補助，若是全天參與職訓，每月最高補助8000元；半天則每月補助4000元，且托兒、托老可同時申請。

勞動局長陳信瑜表示，設籍在北市或居留在北市的新移民、低收入戶者、失業勞工，參加北市職能發展學院、社會局辦理的日間職業訓練班、北市就業服務處的就業諮詢或就業研習班期間，可向辦訓單位申請職業訓練及就業服務期間照護補助，全日制每月最高補助8000元，半日制每月補助4000元。

陳信瑜說，參加職訓的民眾，只要有12歲以下子女，托於北市或新北市立案的托兒所、幼稚園、兒童托育中心、國小課後安親機構；或者是有65歲以上父母，安置在北市或新北市立案的護理之家、托老機構、使用居家照顧者，都可出具證明提出申請。

勞動局指出，補助對象不以申請1人為限，若家庭同時有托兒或托老的需求，皆可同時申請，例如小明有2名孩子就托於幼稚園，以及70歲的父親安置在護理之家，那小明最高可以申請2萬4000元（8000元乘以3人）的補助費用。

針對參加北市職訓或就業服務期間的市民，勞動局呼籲，別放過任何補助資源的機會，期望透過此項福利措施，讓市民安心接受訓練或就業輔導，以利結訓後順利重返職場；符合資格的台北市民，如要提出申請，可向辦訓單位或北市勞動局就業安全科洽詢。

(中時 )