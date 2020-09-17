NBA今天公布昨日東區決賽塞爾提克與熱火的第一場裁判報告，當中顯示裁判在正規賽以及延長賽最後兩分鐘出現3次誤判，3次都是塞爾提克得利，雖然如此，但熱火依舊憑藉的強悍實力拔得頭籌。

裁判第一次誤判是在正規賽最後22秒，當時德瑞克瓊斯撞倒了史馬特，因此裁判吹判德瑞克瓊斯對沒有持球的史馬特犯規，當時落後1分的塞爾提克靠著塔圖1次罰球追平了比數。然而實際上是肯巴沃克推了德瑞克瓊斯，導致德瑞克瓊斯撞倒了史馬特，如果沒有這次誤判，熱火有可能在正規賽就能順利擊敗塞爾提克了。

第二次誤判是在正規賽最後7秒，當時塔圖獲得球權之後雙腳移動，案競賽規則，塔圖理應被吹判走步違例，但當時就在塔圖身邊的裁判竟然無視這次違例。

第三次是在延長賽最後32.7秒，當時肯巴沃克企圖持球切入，裁判抓了卓拉吉奇防守犯規，今日裁判報告更正，這次理應是肯巴沃克切入時左手推了卓拉吉奇一把，卓拉吉奇根本沒有犯規，理應肯巴沃克進攻犯規。

肯巴沃克不但沒有被吹犯規，反而在最後23.6秒中距離跳投得分，幫助塞爾提克反超1分，要不是吉米巴特勒在最後12秒完成三分打，再次逆轉超前，否則熱火有可能會因為裁判這次誤判而飲恨落敗。

(中時 )