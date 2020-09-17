台中市公益路（民權路以西）17日起至19日連續3天將再度出現難得一見的夢幻「曼哈頓懸日」美景，追日粉絲及攝影愛好者都興奮不已。為守護現場民眾安全，市長盧秀燕特指示警察局加派警力，維護行人安全及交通疏導，並在臉書貼文叮嚀，「準備深色太陽眼鏡保護眼睛，以免強光傷眼」，網友留言大讚「台中有盧市長就是不一樣」、「謝謝市長」，紛紛按讚分享。

盧秀燕於臉書貼文中貼心說，3個最佳觀賞懸日美景時段為9月17日下午17時24分至44分、9月18日下午17時27分至47分、9月19日下午17時30分至50分，今起一連3天，市民朋友可以在無雲遮情況下，在台中市公益路、民權路以西觀看難得的懸日美景！

警察局指出，盧市長非常重視市民安全，特別指示轄區警一分局，連續3天下班及假日的交通尖峰時刻，加強增派警力於市民廣場各路口及公益路沿線重要路口指揮疏導交通，確保民眾通行安全。

警方強調，因9月1日起全國執行路口安全大執法，一分局員警在現場將手持大聲公及大型宣導牌，提醒民眾「穿越道路！請走斑馬線！」、「車輛禮讓穿越道行人喔!」、「路口慢、看、停!」等宣導，加強行人路權，提升用路人守法觀念；更呼籲現場追日粉絲注意自身安全及交通秩序，勿站立於車道及馬路中央，才能好好享受這難得浪漫的懸日美景。

(中時 )