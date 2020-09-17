古坑國中的監視錄影器拍到小白與小黑9日被送走的畫面。（周麗蘭翻攝）

9日兩隻狗被志工帶走時，很多學生不捨圍觀。（周麗蘭翻攝）

9日兩隻狗被志工帶走時，很多學生不捨圍觀。（周麗蘭翻攝）

兩隻流浪犬住了四年的古坑國中。（周麗蘭攝）

古坑國中校內2隻流浪犬9日被送養到30公里外的褒忠鄉，結果隔天早上雙雙脫逃，其中「小白」居然徒步走回古坑鄉找學生，15日在距離學校約3公里的永光村被發現，小黑仍失聯，該校老師16日沿著古坑到褒忠的可能馬路搜尋未果，陳情前中華民國動保協會理事長、立委陳學聖協尋。

「小白」（又名小花）4年前流浪到古坑國中，不久有一窩小黑狗被棄養於校園，只剩「小黑」沒被領養，以學校為家四年來，偶有傳出追逐、吠叫事件，與學生的感情很好，也會進教室一起上課。

不過校方本月通知黃姓志工處理這兩隻流浪犬，該志工找到褒忠鄉有人想領養，9日把兩隻狗以牽繩從二樓教室走廊帶走。牽狗時，小白賴在地上不走，幾經拉扯後才配合下樓，周圍有數十名學生不捨目送。

兩隻狗無預警被送走讓愛狗的師生非常難過，沒想到15日「小白」居然出現在古坑鄉永光村一名學生家附近，狀似想要入內休息，學生不敢置信是小白，通知學校老師辨認，老師怕認錯狗帶著照片比對，證實千真萬確是小白，小白有點跛腳與滲血。

從古坑國中到褒忠鄉，最近的距離是從東西向78號道路，走平面道路要經過斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉，至少30公里以上。

昨（16日）一名老師把小白帶回校園，看到的師生不多，後來安置在志工家。「小白從褒忠鄉逃30公里回古坑」不可思議消息傳出後，師生除了不捨小白，也擔心小黑下落，有老師陳情立委陳學聖，並張貼雲林的臉書社群呼籲協尋。

事件發酵後，「丟棄狗」、「反教育」等指責聲浪湧向校方，徐姓教務主任今（17日）上午代為出面說明，她表示，學校得知小白走回古坑很心疼，小白看起來很疲倦，也擔心小黑的去處，送養行不通的話，會更同找一個讓狗狗安身立命的方式，在學校和平共處，讓大家視牠是學校的一分子，而不是校園流浪犬。

教務主任呼籲協尋小黑，希望能夠盡快找到牠。今（17日）有人通報在古坑看到一黑狗，不過查看並不是。至於小白，為避免志工和小白被打擾，目前無法公開暫居地點。

立委陳學聖表示，希望校方能夠逆轉負面印象，找回兩隻狗留下，做一個生命教育的展現。

(中時 )