台灣口味的乾麵，能征服美國人味蕾嗎？阿舍乾麵日前獲美國商業雜誌《Inc.》2020年度評選「全美發展最速前5000企業、食品類第11強」，3年來銷售成長率高達1182%，光去年就賣出逾3100萬包，讓老外刮目相看。

阿舍乾麵2011年爆發財務危機，創辦人董建德欠稅1500萬，決定把股權讓給微風集團廖鎮漢，廖增加持股至80%正式入主，董僅保留20%，同時擔任技術顧問。9年來，專長行銷的微風，成功把阿舍品牌打進美國市場。

2019年阿舍進軍美國好市多，銷售據點跨全美各州，甚至連夏威夷、阿拉斯加都有。當地主流通路如Safeway、Whole foods、Walmart、Amazon等，也買得到。

去年，阿舍乾麵在美一口氣賣出3120萬包，寫下最佳紀錄。《Inc.》將它評選為全美前5000強發展最速第392名；在食品類別中，更獲得第11的佳績。

阿舍食品去年營收4億元，其中美國市場就超過一半，達52.6%；今年預估年營收8億元，美國市場將高達72%。除了不少華人購買，也深受墨西哥、印度人喜愛。

《Inc.》這項評比，是針對全美境內近3年淨銷售成長最快速的私人公司所進行的評比。過去許多知名企業如微軟（Microsoft）、Timberland等都曾入榜。

(中時新聞網)