美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今（17）日率團訪台，創下41年來訪台層級最高的現任美國國務院官員，台美近來互動頻繁，日前更傳出美國將出售台灣7項武器，要讓台灣像「刺蝟」一樣難攻打。對此，文大社科院院長趙建民教授表示，目前兩岸三地的局面，是40年來最緊張、最危險的時刻，「可能隨時都會開戰」。
趙建民在王淺秋主持的廣播節目「千秋萬事」中指出，過去台灣要向美國採購高性能武器很難，美國只願意賣我們二線武器，且不具攻擊性，現在雖放寬，但未來8年至少要花費8千億，恐拖垮台灣經濟。
趙建民認為，台灣不能軍備競賽，大陸經濟規模是台灣的22倍，軍事預算是我國的15倍，雖台灣需適度防衛來嚇阻，但不能百分之百的軍事戰略，應採7分政治、3分軍事才有勝算，但現在大陸民意幾乎一面倒要武統台灣，認為我國戰略要檢討，要讓大陸喜歡台灣、珍惜台灣，覺得台灣是他們的驕傲，台海緊張自然就會降低。
王淺秋也在臉書轉述趙建民說法，美國賣武器給台灣要求付出的代價，除了瘦肉精豬，不知還要買單哪些，但川普政府在區域貿易合作上，完全沒有給台灣任何幫助，擺明予取予求。
趙建民也依據兩岸及國外觀察家綜合意見分析，他認為，「未來3個月台海隨時可能開戰！」
(中時新聞網)
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