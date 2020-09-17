桃園市教育局長林明裕表示，雖然家長是因特教生暴衝行為幫忙制止，但卻引爆更大衝突，感到遺憾。(蔡依珍攝)

桃園校園驚傳私刑正義，家長謊稱輔導員進入班級以電擊棒制止亞斯伯格生，桃園市長鄭文燦17日表示，任何校安事件都有標準作業程序，學校、教育局以及班級，都應該按照SOP來做，演變成以暴制暴完全是錯誤示範，已請教育局要偕同學校好好檢討處理過程，強調讓特教孩子能夠得到最好的照顧是最重要的。

「以暴制暴加諸特教生身上非常不恰當！」桃園市教育局長林明裕表示，雖然家長是因特教生暴衝行為幫忙制止，但卻引爆更大衝突，感到遺憾。

林明裕說，非校園師生進入校園應登記且著醒目背心，持電擊棒誤傷學生的家長第一時間進入校園時，警衛和上課老師都沒發現，「光是疫情下實名制這點就破功！」校園安全管控已有疏失，將檢討懲處，且案發當下校長也不在校園，已提醒校長應以校務為重、心無旁鶩。

「學校步調慢導致一連串差錯！」林明裕提到，依現行教育理念，都建議身障學生融入普通班，適應主流社會，僅有特殊課程才抽離，像是情障生會安排到資源班心理輔導諮商，他坦言案發的徐生智力高於一般生，常會藉教學機會挑戰師長，若不符合他意就會引發語言挑釁甚至暴力衝突，輔導需要時間，這點不會苛責學校，但知悉問題就該提早啟動高關懷，採取一對一輔導上課，就能避免衝突。

校方表示，案發後已召開會議規畫徐生的適性化課程，即日起每門學科都會安排一位老師一對一教教導徐姓學生，並安排特教專長老師及特教助理員陪讀，校方也會安排團體諮商課程，協助學生控制情緒、提早適應環境，至於班級另外23名學生，已指派老師入班輔導，兼顧其他學生心理和受教權。

「大人勿以暴制暴，喪失身教！」教育局強調，自接獲學校反映學生情緒行為問題後，9月初已專案挹注助理員人力協助學校輔助特教生學習，案發後教育局派員入校訪視，提供專業輔導及行政措施，及協助個案所需之專業輔導、班級其他學生心理輔導、導師及教師專業知能工作坊等專案計畫。

(中時 )