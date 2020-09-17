花蓮慈濟醫院院長林欣榮與財團法人生物技術開發中心（生技中心）執行長吳忠勳在今日簽署「精準醫療與細胞治療合作意向書」。雙方將在再生醫學、精準醫療、癌症治療、細胞治療等領域開展廣泛性合作，特別是研製低免疫原性誘導型多潛能幹細胞可應用於各類疾病細胞移植治療，並利於發展異體細胞治療以嘉惠更多的病人。

誘導型多潛能幹細胞（iPS細胞）有能力轉變為人體各種細胞種類，是非常具潛力的移植治療細胞來源，目前已開始被應用於巴金森氏症、第一型糖尿病、脊椎損傷與心臟疾病等細胞移植治療。林欣榮院長指出，為了促進相關移植治療普及化，必須要研製低免疫原性iPS細胞以減低病人因異體移植發生的免疫排斥。

因此，已擁有將iPS細胞高效率定向分化為特定神經元關鍵技術的花蓮慈院與慈濟創新研發中心，將結合生技中心低免疫原性iPS細胞平台，初期鎖定包含巴金森氏症及阿茲海默症等中樞神經相關疾病為主要開發領域，讓目前深受神經退化性疾病的老年患者可以獲得更好的醫療照護。

生技中心開發的低免疫原性iPS細胞平台，是一種採用異體細胞治療技術，有別於現行特管辦法規範的自體細胞治療技術，而異體細胞治療已是下一波的細胞治療趨勢。生技中心同時亦發展「嵌合受體T細胞（Chimeric T cell Receptor,CAR-T細胞）」免疫細胞治療技術平台，具有獨特技術，且在標的開發、細胞製程和載體的應用上累積了豐富的經驗，並已針對較難治癒的癌種進行藥物研發與驗證，本次與花蓮慈濟醫院合作，將為中樞神經疾病及癌症治療開啟嶄新的契機。

據市場調查機構資料顯示，全球人口高齡化已是不可逆的趨勢，各種老人疾病、癌症及慢性疾病接踵而至，加上各種未被滿足的疾病更是層出不窮，拜全球生物科技發展日新月異，在各國政府的大力支持下，讓全球細胞治療市場未來幾年將突飛猛進，估計產業規模將從2018年的81.3億美元，成長到2022年的186.5億美元，估算2018~2023年的年複合成長率（CAGR）將高達22.36%。

目前雖自體細胞治療佔整體細胞治療市場大宗，不過多數專家學者認為，未來幾年異體細胞治療將主導整個細胞治療市場，也因此生技中心的低免疫原的細胞治療平台因應而生，吳忠勳執行長指出，未來生技中心將積極與醫療機構和研究人員共同開發，由中心引導產業投入承接，預計可帶動細胞新藥開發公司和細胞生產代工廠等產業蓬勃發展，開發新世代再生醫療產品。

(時報資訊)