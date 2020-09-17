保時捷跑車疑超車不慎衝撞中央分隔島，車體面目全非。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

今天凌晨國道1號南下中港交流道匝道，一輛紅色保時捷跑車疑超車不慎，衝撞中央分隔島後撞上大貨車，跑車彈到路旁面目全非，車上一對男女受傷送醫，柯女自稱是駕駛，男乘客有喝酒，肇事原因待國道警方調查。

根據國道警方調查，今天凌晨3時許，柯女駕駛紅色保時捷，行經國道1號南下中港交流道匝道附近，不慎衝撞中央分隔島後隨即撞上大貨車，跑車彈到路旁，幾乎面目全非。

柯女等車上二人都受傷送醫，柯自稱她是駕駛，男乘客則有喝酒，疑似超車不慎釀禍，真正肇事原因待國道警方釐清。

(中時 )