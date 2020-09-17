國道撞分隔島 保時捷成廢鐵 14:002020/09/17 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 保時捷跑車疑超車不慎衝撞中央分隔島，車體面目全非。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保時捷跑車疑超車不慎衝撞中央分隔島，車體面目全非。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 今天凌晨國道1號南下中港交流道匝道，一輛紅色保時捷跑車疑超車不慎，衝撞中央分隔島後撞上大貨車，跑車彈到路旁面目全非，車上一對男女受傷送醫，柯女自稱是駕駛，男乘客有喝酒，肇事原因待國道警方調查。 根據國道警方調查，今天凌晨3時許，柯女駕駛紅色保時捷，行經國道1號南下中港交流道匝道附近，不慎衝撞中央分隔島後隨即撞上大貨車，跑車彈到路旁，幾乎面目全非。 柯女等車上二人都受傷送醫，柯自稱她是駕駛，男乘客則有喝酒，疑似超車不慎釀禍，真正肇事原因待國道警方釐清。 (中時 ) #國道 #駕駛 #跑車 #保時捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時隔8個月 湖北國際客機復航 04:102020/09/17 話題觀察 比特犬攻擊頻傳 農委會擬禁養 04:102020/09/17 社會新聞 混充口罩連環爆卻跑去唱歌 藍轟陳時中速歸本業 12:012020/09/17 政治 雲豹甲車2分鐘試轉7次 終於過彎 04:102020/09/17 社會新聞 混充口罩連環爆 藍籲陳時中專注本業 12:262020/09/17 生活 中捷綠線通車 iBike站拚同步啟用 04:102020/09/17 地方新聞 薪水先存了再花 克制「買最新款iPhone」的慾望 巴菲特這麼建議 09:002020/09/17 生活 陳時中被封「幹話王」 經典語錄全出爐 11:222020/09/17 政治 岡山新都心抵費地標售價格創新高 10:392020/09/17 區域情報-高雄 陳時中赴迪化街視察豬肉標示 被路過民眾罵「混蛋」 13:392020/09/17 生活 社會熱門新聞 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 新聞 小情侶釣蝦場交疊玩樂 下一秒摔進池中 網：恭喜永浴愛河 - 社會 已婚渣男偷吃 還散布小三自慰鹹濕片逼復合 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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