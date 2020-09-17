陸仲雁（左）在台北故宮曾多次接待並為國際貴賓導覽，圖為1988年為海地總統夫人導覽。（陸仲雁提供）

從如今台北故宮1樓入口前再拾階而上，陸仲雁指著「國立故宮博物院」匾額介紹：「這就是1965年國立故宮博物院在外雙溪開幕時，大紅門入口上方的匾額，前副院長莊嚴，也曾在匾下留影……」這是陸仲雁對故宮的「揭幕」方式。她是曾任職故宮33年，擔任7任院長國際事務幕僚的故宮人，也是普獲得法蘭西共和國文化部「藝術與文學騎士勳章」的受勳者。

1963年，由法國第五共和的前總統戴高樂所設立的文化部「藝術與文學騎士勳章」，其宗旨是表彰在文學與藝術界，有傑出貢獻的人士。勳章分為「司令勳位」，「軍官勳位」及「騎士勳位」三個等級。在台灣的博物館界，過去曾獲頒此殊榮的館長有「司令勳位」的秦孝儀，「騎士勳位」的則有林曼麗、周功鑫及謝佩霓。30多年來，陸仲雁在大學教授法國文化與歷史，深耕故宮與法國的館際合作與文化交流，能被提名，並通過法國文化部的審核，獲此榮耀，難能可貴。

自幼研習法語、西班牙語、英語，在故宮前院長秦孝儀任內，先以外語工讀生身份進入台北故宮的陸仲雁，而後從法、西語導覽員、院長傳譯，到進入院長辦公室擔任機要秘書及專門委員，負責國際交流方面的翻譯及外文書信。陸仲雁表示，最初在擬寫外文信函時，邊看邊學，「不僅用心學習國際信函的用字遣詞與內涵，同時亦深入體會前秦院長的邏輯思維。例如協商故宮文物赴法展時，巴黎大皇宮（Grand Palais）展與小皇宮（Petit Palais)間，無關大小，關注的是國立與市立的對等問題。」陸仲雁娓娓道來。

曾有文博界人士讚揚她因為暸解東西方的文化特質與差異，因而善於與國際博物館界人士溝通與協調。例如2017年，曾在故宮展出的《印象．左岸–—奧塞美術館30週年大展》，原計畫只到韓國首爾，此展能順利巡廻到台灣一饗觀眾，幕後助臨門一腳的推手正是陸仲雁，在她淺淺一笑的一汪酒窩中，回憶起2016年：「得知此特展赴韓國展後，特別借機拜會了奧塞博物館館長室的國際事務顧問Olivier Simmat，進而有機會在顧問辦公室與館長Guy Cogeval會面。

「我先和他聊的不是「奧塞30周年特展」來台灣展出的可行性，而是分享了我參觀該館向拿破崙三世致敬的《壯麗的第二帝國》的30周年館慶特展及對拿破崙三世的觀感，一席暢談，Gogeval館長欣喜於覓得知音，破例同意於首爾後改道，讓通常需3年籌備與協商的特展水到渠成，巡迴到台灣。

陸仲雁感念這段與奧塞博物館的緣份：「這可以說是館長Gogeval於2017年2月退休前送給台灣的大禮。」在此前，從2008年起的10年間，她實則每年都不忘在聖誕節，將手寫卡片的溫度與祝福，捎向奧塞博物館館的國際事務顧問Simmat，使他一直收到來自台灣的問侯。此外，除了講究手寫的用心，各館長的頭銜要用「Director」、「President」或「President Director」也是絲毫馬虎不得。

在每項細節處仔細用心，尊重並欣賞不同的文化內涵，受勳騎士勳章的陸仲雁，笑容自信而謙和，眉眼則彎成了一道國際文化外交之橋。

(旺報 )