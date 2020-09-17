英國天文學家Jane Greaves近期撰文指出，透過夏威夷JCMT望遠鏡與智利ALMA電波望遠鏡觀測，發現金星存在Phosphine磷化氫，間接證明金星存在有機生命體，而中研院則參與兩架望遠鏡建造。

在英國卡地夫大學(Cardiff University)任教的科學家Jane Greaves，近期在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊發表一篇研究成果，指出在金星高雲上發現一種名為磷化氫的罕見分子，這種分子在地球上只有透過工業方法才能製造得出來，或由在無氧環境中生存的微生物來製造。

Jane Greaves研究團隊探測到磷化氫，直指金星上有一種外星「空漂」生命存在的可能，此一空前成果的消息一出，引起全球關注。

至於觀測到金星可能有生命體存在的儀器，是透過位於智利的ALMA電波望遠鏡，以及夏威夷的東亞天文台JCMT望遠鏡，而中研院天文所則是東亞天文台的創始機構之一。

至於觀測到金星上可能有生命，也就是金星上的高雲，可能適合微生物生存的假說，天文學界已流傳數十年，這樣的推測，假設了微生物能漂浮在金星炙熱的表面上，也就是微生物既可接觸到水，也有陽光，不過必須極度耐酸。

而研究團隊在第一次偵測金星上的磷化氫時，所使用的兩座望遠鏡，都是在1毫米左右的波長進行觀測。毫米級的波長在電磁頻譜中，算是很長的波，人眼看不到，屬於電波頻段，特別必須要是位在高海拔地點的望遠鏡，才能加以有效偵測。Jane Greaves特別指出，透過兩座望遠鏡所觀測到的結果是一致的。

中研院天文及天文物理研究所副研究員呂聖元指出，早在30年前，全球天文學界便懷疑金星上可能有生命存在，儘管金星的高空雲層溫度為攝氏30度，氣溫符合人體適應環境，但金星環境存在高達90％的硫酸，微生物都無法生存，因此這項觀測結果，僅是發現有磷化氫的氣體存在，而近一步推測可能有微生物，因此不是直接證實的研究成果。

(旺報 )