衛福部長陳時中日前表示，台灣開放美豬進口是為換取國際地位，遭台北市副市長黃珊珊臉書砲轟「政策不能像月亮，初一十五不一樣。」而陳時中卻回應「月亮初一十五本來就不一樣，我也不是月亮。」有網友砲轟陳時中是「幹話王」，嗆他不要自以為幽默。國民黨革實院副院長游淑慧也下了評語「一頭豬看透一個人」。

游淑慧在臉書以「當神時中變成幹話王」為題發文說，一塊台北市長的大餅，放在前面；一個神級的滿意度，嚐過滋味。人終歸是人，會自滿、被誘惑、動心，會為保官位、為更上層樓而「意亂神迷」。結果，在開放美國萊豬議題上，全民就見證神時中轉型為幹話王……。

游淑慧指出，進口含瘦肉精的美豬，他說是為了交換國際地位；被要求身先士卒的吃萊豬，他說自己有三高；只有個位數 的小明案例， 他冷血說國籍自己選的；而美國衛生部長免隔離，他也能硬拗「和他一樣重要就可以不用隔離」。只能說，一頭豬看透一個人，政治人物要紅的撇步就是「唱歌與幹話」。

(中時 )