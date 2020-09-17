陸仲雁（二排左1）受勳所穿的旗袍，修改於她於巴拉圭國際學校高中畢業時，母親為她的畢業典禮親手設計的禮服。（陸仲雁提供）

穿著一身銀白色旗袍出席授勳儀式，這身旗袍對她別具意義，是陸仲雁於巴拉圭國際學校高中畢業時，母親為她的畢業典禮親手設計的，前襟還繡有一團同色祥雲暗花。懂得看場合穿衣，從穿著中展現自我文化，是身為外交官之女的她，從小在國外生活的美學養成之一。

父親陸斌軍旅出身，自學考上外交特考，陸仲雁在7歲時就隨著父親外派，而全家搬遷到非洲喀麥隆，「我至今記得飛機要降落在非洲大陸時，眺望出去第一眼所見，是一大片綠油油的森林」，她和雙胞胎妹妹也就此接受文化衝擊，「第一次看到黑人，兩姐妹雙雙大哭到精疲力盡睡著」；進入當地小學就讀，陸仲雁猶記得同學們喜歡拔她的頭髮當書籤，驚訝世界上竟有這麼直的頭髮！

為了融入當地學校生活，陸仲雁每日要接受嚴格的校外家教修習法文，此外，仍不能落下國字的學習。母親特別請外公從台灣寄國民小學的國語課本及習作、每日放學返家後，抄寫完才能玩耍。1969年，喀麥隆宣布與我國斷絕外交關係時，大使館及外派人員的居所皆被武裝的士兵駐守，當時因禁足而家中斷糧，陸仲雁雖是個小女孩，帶著笑容成功與看守在家門外的士兵交涉，放行到對街的麵包店，買到長棍麵包。

從喀麥隆、海地、巴拉圭到智利，陸仲雁一路念當地的學校，而非如有些外交官子女，就讀美國學校。憶起10歲時在海地，為了小學入學考試，必須先K厚厚一本海地歷史，使孩時的陸仲雁深刻意識到一個國家對自我歷史的尊重，是別具深意的；此外，海地聖路易小學的「國際日」，會讓每位外籍孩子穿上傳統服飾，讓陸仲雁深刻體會展現自我文化的重要；15歲時到巴拉圭，從頭開始學西班牙文，老師在課堂授課沒有課本，全靠上課時抄筆記，為了跟上進度，每次向同學借筆記本回家抄，母親會準備些小香包、小宮燈作為謝禮，讓陸仲雁也習於禮上往來。

自幼的外交官家庭薰陶，讓陸仲雁在進入台北故宮後，除了對語文持續精進、追求最適切的用字遣詞，也一直抱持著對自己文化專注認知，了解國際友人在地文化的理念，與國際大館維持友好關係，推動文化外交。

(旺報 )