張理國／台北報導

行政院會上午核定金管會訂定「金融資安行動方案」，未來純網銀及資產在1兆以上的金融機構，希望能設置副總經理級的資安長。金管會副主委邱淑貞表示，1兆以上的金融機構包括銀行或保險公司，金控因未做業務而是管理，所以不會是設置資安長主要規劃對象。

「金融資安行動方案」將以4年為期，透過「完備資安制度」、「深化資安治理」、「精實資安韌性」、「發揮資安聯防」等4個面向，提出共計36項資安措施。其中規模一定規模金融機構或純網銀，要設置副總經理層級的資安長、系統化的培育金融資安人才、落實演練與復原能力實證等，希望所有金融機構，都能完備資安防護體系。

而針對「一定規模」的金融機構應設置資安長，金管會副主委邱淑貞

表示，資安長的設置，目前規劃是希望規模比較大的金融機構，如資產在1兆以上的金融機構希望能設置資安長，因為資安長要負責金融機構資源分配、業務的整合調整及協調，因為金融機構的所有機構，資安不止是前台交易部分，中台風險管理及後台稽核都跟資安有關。

邱淑貞補充說，金管會推動各金融機構依業務規模大小設置資安長，其中希望在資產1兆以上的設置，這表示這類金融機構是非常大型，包括銀行或保險公司，金控沒有做業務而是管理，所以不會是設置資安長主要規劃對象。

她表示，蘇揆已指示「資安要謹慎」， 所以在大量運用資訊時，資安當然要求非常高， 如果要做到資源調度、協調跟分配，可能要到副總層級，至於要專任或兼任，由銀行依業務需要及規模自行決定。

邱淑貞也說，4年為期是從發布日開始算，金管會每季將看銀行推動的情況，來做為協調；但她也說，這是金融主管機關的期待，不是法規上要求強制性的，但金融機構對於這樣的期待，是對存戶跟保戶的承諾，所以通常會依此期待進行。

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(中時 )