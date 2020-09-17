還是有人走不過鬼門關，台南市安平區李姓漁民17日清晨在民權路四段堤防處內抓秋蟹，竟發現紅樹林內有兩隻腳倒插在水中，李男驚訝報案，打撈後發現浮屍是家住高雄市的張姓女子，已聯絡家屬指認。

正值秋蟹時節，李男17日清晨7時許開著小舢舨船到安平區鹽水溪一處堤防邊河道抓螃蟹，竟在一處紅樹林內，一眼撇見一雙腳漂浮在樹林水中，撈蟹竟撈到屍體，李男嚇得報警。

台南市警消人員趕到打撈上岸，屍體早已腐爛長蛆，研判起碼死亡4至5天，但仍可辨認是具女浮屍。

死者全身泡水多時，早已腐爛，面部浮腫難以辨識，幸好警方在遺體身上找到1張金融卡，根據卡片名字確認死者為45歲張女，家住高雄市，趕緊聯絡高雄市警方

張女家屬果然在多天前已通報失蹤協尋，警方與家屬聯絡，確認死者名字與手上戴帆布表特徵，正通知家屬從高雄北上指認，家屬表示張女有情緒不穩問題，檢警已展開相驗工作。

(中時 )