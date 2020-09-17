美國國務院次卿克拉奇下午抵達台灣，行程未列入經濟對話引發外界好奇，對此，行政院發言人丁怡銘今（17）日表示，外賓訪客各項活動向來都是尊重訪客規劃。

至於行政院長蘇貞昌明日與克拉奇會晤，丁怡銘指出，仍在安排討論中，明天蘇貞昌將赴立法院專案報告並備詢，因此時間上面如果有相關安排，會統一對外公布。

美方公布的克拉奇訪台行程為代表美方弔唁前總統李登輝，原本規劃與行政院副院長沈榮津共同主持的台美經濟與商業對話，並未在行程安排之中。丁怡銘今日在行政院會會後記者會面對媒體詢問時指出，美國務院次卿克拉奇率團訪台，是自1979年以來美國務院官員訪台最高層級，政府也表達誠摯歡迎，不過，訪賓來訪各項活動，向來都是尊重訪客規劃。

丁怡銘說，蔡政府上台後，台美關係是史上最佳，大家也看得到官員交流互訪形式很多，而供應鏈重組、高科技、5G以及能源議題等因為牽涉廣泛，台美雙方仍會把握交換意見；關於克拉奇來訪的形式或任何安排，將由外交部統一對外說明，若有成果也會對外報告。

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