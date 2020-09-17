盧廣仲獲得本屆十大青年的獎項，特別請父親代為領獎，不同於其他獲獎者都穿上標準西裝，他黑色麂皮鞋不套襪，配牛仔褲露腳踝，搭配八分袖長深藍輕便西服，內搭純白T，酷酷表情接受游錫堃為他掛上大紅色彩帶，傳統中仍不失雅痞風。(朱真楷攝)

身為國民長孫的盧廣仲，確定奪下第58屆十大傑出青年，今天在立法院舉行頒獎典禮時，盧廣仲委託他的父親代為領獎，有別於盧廣仲的憨厚模樣，他的父親一身雅痞穿著，連接受立法院長游錫堃披掛彩帶時，冷酷表情顯摩登氣息，與國民長孫的兒子顯然走不同路線。

國際青年商會中華民國總會今在立法院公布「第58屆十大傑出青年」當選名單，本屆名單星味十足，除了盧廣仲拿下文化及藝術類的傑出青年，藝人Janet謝怡芬拿下華裔青年特別獎；柴可夫斯基大賽銀獎得主曾宇謙，則與盧廣仲並列文化及藝術類傑出青年；翻滾吧男孩的「台灣鞍馬」王子李智凱，則拿下體育技藝類的傑出青年，讓榜單是星光熠熠。

此外，其餘十大青年名單，包括耐能智慧公司總經理劉峻誠（科技及技術研究發展類）、球學創辦人何凱成（基層勞教類）、愛因斯坦人工智慧公司執行長周仁海（企業、創業及經濟發展類）、清華大學分子醫學研究所副教授林玉俊（醫學研究類）、Skills for U執行長黃偉翔（社會服務類）、苗栗地檢署檢察官黃振倫（公共行政類）、海洋大學水產養殖系助理教授徐德華（農漁環保類）、小紅帽創辦人林薇（兒童、性別及人權關懷類）。

特別的是，暱稱「國民長孫」的盧廣仲，今特別委託他的父親代為領獎。身為星爸的他，鮮少在媒體前曝光，較為人知的是在2016年的父親節，盧廣仲在臉書上提到自己小時候，經常陪爸爸跟客戶喝酒應酬，「覺得飲酒好累又辛苦，所以我不喜歡我爸喝酒。」但想起很久沒跟父親乾杯，就買了2瓶啤酒慶祝父親節，「感覺他笑的很開心，起床後發現他睡前還傳訊息給我說：謝謝過了最快樂的父親節。」

如今，盧廣仲獲得本屆十大青年的獎項，特別請父親代為領獎，不同於其他獲獎者都穿上標準西裝，他黑色麂皮鞋不套襪，配牛仔褲露腳踝，搭配八分袖長深藍輕便西服，內搭純白T，酷酷表情接受游錫堃為他掛上大紅色彩帶，傳統中仍不失雅痞風。

(中時 )