中秋節將至，許多人會買月餅送親朋好友，有位網友好奇詢問，想買鳳梨酥送人，但選擇眾多，實在難以抉擇，想知道大家心目中的鳳梨酥霸主為何？貼文引發網友熱議，綜合大家的回應發現「小潘鳳凰酥」超夯，甚至有人說是全台最好吃！

網友在PTT上詢問，中秋佳節將至，想買幾盒鳳梨酥送給親朋好友，心中有幾個選擇，像是佳德、小潘、台中俊美等，吃過印象都很好，但要挑出心中首選，還真的有點困難，大家心目中最優質的鳳梨酥是哪一家的呢？鳳梨酥界的霸主是誰？

貼文隨即引發網友討論，「微熟山丘」、「小潘鳳凰酥、俊美鳳梨酥」、「旺來小鎮的土鳳梨酥」、「小潘」、「奇美啦」、「小潘 佳德」、「微熱山丘沒有之一！酸中帶甜味道有層次不會死甜」、「 推微熱跟日出」、「推微熱山丘和李鵠」。

綜合大家的回答，發現網友最愛的是「小潘」，「小潘全台灣最好吃」、「 送禮送佳德，小潘自留」、「小潘味道好」、「小潘是餡好吃」、「小潘鳳凰酥超讚」。另也有網友留言提醒，小潘必吃的是「鳳凰酥」，大家不要買錯了！

(中時新聞網)