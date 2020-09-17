近年失智人口持續攀升，根據內政部2019年統計資料，台灣65歲以上老人每12人即有1位罹患失智症，且年紀越大盛行率越高。台南市立醫院14日起舉辦為期1周的「失智共照周」，透過門診衛教活動與認知小遊戲，讓民眾更認識失智症，也推出中西醫共照，提供失智症患者更多治療照護方案。

台南市立醫院2018年成立「失智症共同照護中心」，也接辦歸仁區失智社區關懷據點、關廟區失智社區關懷據點，協助民眾認識失智症，提高確診率，並整合長照資源，提供適切的照護協助，也透過各類課程幫助延緩失智，經失智量表與衰弱篩檢量表前後測指數顯示，課程對延緩失智失能顯著效果。2019年也接辦台南市第2區家庭照顧者支持據點，照護照顧者的身心健康。

為了提供失智症患者與照護者更多的協助，今年更推出中西醫失智症整合門診，由神經內科與中醫部共同照護，達到最好的治療效果。研究發現中藥方劑「人參養榮湯」跟西藥「愛憶欣」合併使用，可有效降低失智症患者的認知功能退化，效果比單獨使用西藥好。此外，對於無法耐受西藥副作用的病人，中醫可幫助改善患者情緒、睡眠和進食障礙等問題，提升患者的生活品質，減輕照護者的負擔。

近來研究也發現，中醫針灸尤其是頭皮針，被證實可提升腦部血液灌流、促進細胞活性及維持認知功能、延緩退化，除了針灸以外，也可透過在耳穴上貼耳珠按摩穴位，來達到預防大腦認知功能退化的效果，且中醫愈早期介入，治療效果會愈好。

失智症中西醫共照門診於周三、周五下午，神經內科曾瑞昌醫師、王旌祖醫師，中醫部鍾奕璇醫師有共同門診時段。若民眾有失智症相關問題，除上述時段外，亦可掛神經內科，與中醫部鍾奕璇醫師、吳宜蓁醫師門診諮詢。治療失智症，中西醫合作，效果不錯。

(中時 )