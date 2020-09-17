「這些各國而來的貴賓，很有可能一輩子就只來故宮這麼一次」，陸仲雁每每接待國際貴賓，總是思考如何讓來訪者，對台北故宮典藏的文物產生共鳴，以及對華夏文化感到驚豔，她透露，自己最喜歡，也最愛優先向國際友人介紹的，不是精緻小巧的清代多寶閣，而是樸純莊重的青銅器。

「夏、商、周三代至春秋戰國時代的青銅器，不論製作工法、造型、圖騰、紋飾、文字，功能皆已達到佷高的水準及境界」。陸仲雁表示，這些故宮典藏的銅器，如毛公鼎、宗周鐘、頌壺、散氏盤等，都與華夏文明的典章制度和歷史相關。「青銅器，不論其上的銘文只有幾個字或上百字，都讓我可以很自豪地介紹，這些銘文至今多仍能解讀，可見漢字的一脈相承。」

陸仲雁指出，西方社會對精緻高級的工藝技術引以自豪，而華夏文明的青銅器，除了成熟的工藝及美學造詣，另一方面，從中也可一探當時社會、信仰與政治等多面向的文化內涵，「相較於世界上其他博物館典藏的銅器，不論是國之重寶、家族重器，故宮的銅器皆為珍貴的文明瑰寶」，進而也能說明，1933年當1萬多箱文物離開紫禁城時，如此沉重的銅器在選件之列，實有其獨到之處。

陸仲雁也指出陪同法國知名品牌Chaumet的執行長參觀故宮的經驗，由於該品牌歷史悠久，自1780年起，就為法國王室製作王冠及飾品，她左思右想，認知法國貴賓視精品為品牌的歷史象徵，因此她決定在一個小時內，引執行長先參觀上古時代的玉器和有三千多年歷史的青銅器，「期望來自遠方的貴賓，不只讚嘆故宫藝術品的華麗精緻，亦能被具深厚歷史與文化底蘊的文物所感動。」她便是如此，一次次以文化，驚豔國際友人。

(旺報 )