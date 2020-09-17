廣達集團董事長林百里不只開創我國IT產業，甚至也建構智慧生活等尖端領域，台北醫學大學今(17)日頒發名譽博士學位，盼林百里未來能結合資通訊產業及醫學領域的優點，再創風華，引領我國在全球發光發熱。

自1980年代開始，林百里全力打造電腦硬體工藝，1990年代從事軟硬體優化的雲端運算，2000年代積極探索AI工具解決方案；2016年起，更帶領廣達集團，率先投入AI新藍海，從事智慧製造，智慧交通與智慧醫療領域研發，帶領台灣進入第四次工業革命，也將台灣科技產業帶到另一個嶄新境界。

近年隨著AI時代來臨，林百里更推動「游於智」計畫，以科技啟蒙融合科學與藝術，讓國內下一代親近程式語言，培養與未來世界溝通的能力，為我國AI新時代教育注入新動力。因此，台北醫學大學在2017年與廣達集團攜手打造智慧醫院，2019年正式簽訂合作備忘錄，深化產學研究，共同開發智慧醫療的製造與應用。

林百里在致詞時表示，醫學對工程師來說是個非常遙遠的任務，他跨進醫療領域後，更深切體會那是個浩瀚無垠的全新世界。

台北醫學大學校長林建煌指出，林百里董事長在我國是家喻戶曉的名人，更是享譽國際的傑出科技產領袖，2019年《財星雜誌》公布全球500企業排行榜，他所帶領的廣達集團排名354名，營收達一兆新台幣，全球員工超過75,000人，在在顯示他視野廣大，器度恢宏，是一位傑出成功的國際級企業家。

台北醫學大學董事長張文昌表示，林百里董事長早年就讀台大時就展現無比才華，設計出台灣第一台電腦，創業後又在筆記型電腦、雲端運算及無線網路等領域寫下光輝璀璨的一頁，帶領台灣再次走上國際舞台，其傑出成就及貢獻，令人欽佩。

(旺報 )