工業電腦大廠凌華（6166）推出智慧相機系列，並結合邊緣視覺軟體推出智慧棧板解決方案，透過簡化人工智慧（AI）機器視覺整合及部署，可簡單快速導入現有生產線環境，以一站式邊緣解決方案搶攻智慧倉儲管理商機。

凌華表示，新推出的NEON-1000-MDX智慧相機能排除感測器模組、接線與視覺處理單元（VPU）模組間的複雜整合問題，簡化機器視覺部署流程，支援產品分類和瑕疵偵測，可將智慧製造的生產效率最大化。

而透過凌華邊緣軟體平台，開發人員可與現有的雲端、機器學習平台、神經網路、工業相機、機器視覺系統、機械等連線整合。凌華的機器視覺AI軟體能依據所見物體分類、隨時間推移變得更聰明，以及建立自動化工作流程。

凌華邊緣智慧棧板解決方案則將智慧化和自動化，導入收貨、揀貨、包裝、運輸和工作人員安全等手動倉儲作業，透過提供端對端整合式系統，以連接新設備與現有設備、擷取多個影像資料流，並利用智慧相機的高效能處理能力實現邊緣機器學習與推論。

凌華指出，此一站式解決方案讓機器視覺專家和開發人員更快建構、測試和部署機器學習（ML）模型，同時為物聯網（IoT）解決方案團隊和系統整合商提供連接、串流及自動化機器視覺工作所需工具。

凌華IoT策略解決方案與技術事業處資深產品經理許凱翔表示，在不影響工作流程下引進自動化，AI機器視覺是最快速、最簡單且最具成本效益的方式之一。凌華智慧棧板解決方案可將傳統條碼掃描時間縮短9成、並提供客製化服務，且僅需安裝智慧相機。

凌華IoT解決方案與技術部副總Steve Cammish表示，自動化關鍵在於節省時間、降低成本及複雜性。凌華智慧相機方便軟體開發人員直覺執行程式設計、自動化和裝置管理，若輸送帶系統上的箱子所裝產品有誤，可傳送提醒至輸送帶分揀機，將箱子移至重新檢查區域。

(時報資訊)