據晨星(MorningStar)統計，今年以來生技保健醫療基金表現亮麗，晨星評比4顆星以上的生技保健基金以摩根JPM環球醫療科技(美元)表現最佳，漲幅達30%。其餘漲幅逾20%，外上評比4顆星以上基金還包括：新加坡大華全球保健基金、駿利亨德森環球生命科技基金、貝萊德世界健康科學基金、聯博國際醫療基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金、瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)等。

瑞銀指出，隨著患者成為「健康消費者」，醫療保健將從間歇性服務轉變為終身管理和維持健康的過程。預計，在財務需要和不斷變化的社會趨勢的推動下，數位醫療工具的採用將顯著增長。醫療保健產生了佔全球5%的數據，到2030年，醫療保健數據量可能會增加到23 ZB，但醫療保健仍然是數位化程度最低的行業之一。

瑞銀表示，COVID-19加速了所有年齡段的遠端醫療採用，但從絕對意義上講，其普及率仍然很低。根據一項估計，從2019年到2024年，美國遠端醫療市場總量可能會以每年約17%的速度增長，而目前規模較小的中國市場可能會以近50%的速度增長，到2023年將超過美國。

(時報資訊)