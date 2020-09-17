黑松(1234)跨足葡萄酒代理達20年，今日宣布與新世界葡萄酒龍頭譽加集團策略聯盟，希望拓展酒類產品及通路布局，貫徹「超越代理」策略。董事長張斌堂表示，黑松經營酒類產品已久，並橫跨清酒、梅酒、金門高粱、葡萄酒與烈酒等品項，與譽加合作將使黑松的葡萄酒類品項更加完整，將持續發揮「超越代理」策略，讓台灣消費者體驗更多優質產品，也協助譽加旗下各品牌拓展台灣市場。

今年受到肺炎疫情影響，上半年宴會活動與外出聚餐減少，影響酒類即飲市場，但日間銷售通路卻因為消費者預期在家聚餐增加，而維持銷售穩定。張斌堂說，黑松與譽加合作，將透過引進譽加旗下優質酒款，從入門品項、經典得獎作品到特色酒款，滿足不同需求的消費族群。

針對此次合作，張斌堂表示，將透過三大策略深化譽加在台灣的銷售成績與品牌價值。包括一、「多元產品戰略」，除了夏迪、庫瑪拉與班洛克，未來將持續引進更多譽加旗下品牌，持續向上與向下經營入門與高端酒品市場。二、「布局全通路」，除餐廳、宴會與菸酒專賣店外，黑松也將與譽加進攻超市、量販店通路。三、「塑造品牌價值」，班洛克酒莊致力環境保育，黑松延續譽加旗下同樣具備環保概念的班洛克酒莊精神，將捐贈款項給「荒野保護基金會」，為台灣棲地保育盡一份力。

譽加為新世界葡萄酒龍頭，旗下主力品牌夏迪熱銷全球140多個國家，歷史超過165年，每年出產3400萬箱葡萄酒，年銷量超過一億瓶，出口140個國家。除常銷酒款，黑松與譽加未來將引進更多特色酒款，如2021年預計將推出限量金牛生肖酒款。

(時報資訊)