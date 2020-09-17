台股16日收盤創下歷史新高，收在12,976.76點。同步觀察161檔台股基金績效表現，群益中小型股基金一枝獨秀，是市場所有股票基金中唯一淨值創新高，彰顯出經理人選股策略的競爭優勢。其他創新高在即的台股基金包括群益長安、德銀遠東DWS台灣旗艦、群益店頭市場、野村台灣高股息、路博邁AR台灣股票T累積(新臺幣)。整體而言，中小型表現相對佳。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，全球PMI指數穩定擴張，就業數據改善，顯示重要經濟體已走出谷底，全球央行維持低利率機率高，加上歐盟、美國的紓困計畫，資金行情仍存；不過美國大選前盤勢震盪難免，貿易戰與疫情持續干擾，台灣相對全球受惠但評價已高，指數上檔壓力大，族群輪動快速，建議持股小進小出為上策。

選股不選市邏輯下，電子股可鎖定Mini Led、5G基地台/手機/wifi 6、ABF等趨勢明確族群，而疫情解封後消費需求回升，也帶動原物料回補庫存，另外風電、太陽能仍是政府主打政策，傳產可在內需、具漲價題材的材料、及綠能產業尋找投資機會。

群益長安基金經理人王耀龍指出，台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化的情況下，開始關注後續可能的潛在利空，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。

操作上仍建議採取拉回買進策略為佳，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇，目前持續看好績優且有展望成長型的公司。上半年半導體與蘋概股獨領風騷，下半年在蘋概股利多實現後，明、後兩年整體的大盤趨勢，如：5G網通將有機會接棒。此外，持續看好AMD、生技、面板、防疫概念、Apple供應鏈等類股。

(工商 )