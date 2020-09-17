時代力量從去年起陷入退黨風暴，立委林昶佐、前立委洪慈庸、市議員林亮君、黃郁芬、林穎孟、黃捷等人陸續退黨，傳出林昶佐有意找回當初退出時力的成員另組新政黨。對此，無黨籍林昶佐今接受電台專訪表示，目前沒有另組新政黨的打算，但已組成互助會，希望退黨者彼此能夠互助。林昶佐強調，時力退黨潮，問題出在黨內貼標籤文化未改變，如今黨中央改組，能否簡單做到改革，他就不知道。

去年8月林昶佐因不滿黨內路線模糊，始終不用表態支持蔡英文總統連任，甚至宣稱不排除自提候選人，還在黨內將他貼上「綠營」標籤，讓林昶佐憤而決定退黨。

時力接連有黨員宣布退黨，林昶佐被點名是在背後策動，林昶佐今接受電台專訪再度澄清，過去跟曾玟學不熟，但曾退黨時卻被說是被民進黨、昶派收買，連黃捷都被貼昶派，時力習慣性就是這樣操作，只要黨內有人提出不同意見，就用貼標籤閃躲問題實質內容。

對於時力退黨員組成互助會，林昶佐說，自己知道退黨後會很辛苦，因為若有政黨，支持者想要幫忙可透過捐錢給政黨，如今退黨後，還沒到選舉期間沒有政治獻金專戶，支持者想幫忙也沒辦法，因此希望藉由互助會給予協助，並非外傳要組成新的政黨。

林昶談及時力前黨主席黃國昌表示，黃國昌太思考聲量，和台北市長柯文哲類似，且情緒很深，有時候或許用罵的可以解決問題，但不是每一次罵都有效，自己有時也會有情緒，但他會選擇用音樂來發洩。

(中時 )