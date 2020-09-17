還在煩惱中秋連假何處去？今年是陽明山國家公園成立35週年，搭配中國文化大學力推的「陽明山學」，將於9月27日及10月2日至10月4日，在以往從未對外開放的陽明書屋智、仁館及通信班房舍，舉辦「2020山舞陽明-陽明山學國際文創市集」，歡迎民眾前來與陽明山共舞，看見陽管處的保育與提升遊憩品質，以及文大推動陽明山學的成績。

陽明書屋原為前總統蔣中正行館「中興賓館」，包括行館本體建築、庭園、附屬建築甚至對外聯絡道路「總統路(中興路)」等，均充滿神秘色彩。

民國87年陽明書屋對外開放，但原停放車輛的車庫及調度室(大仁館)，原供中興賓館警衛班使用的宿舍(大智館)，原供通信人員使用的「通信班」，以及原供巡守步道巡邏人員使用的防衛碉堡總部(大勇館)等房舍內部，則從未對外開放。

文大表示，陽明山國家公園除擁有春花、夏綠、秋楓、冬芒四季之美，並擁有豐富歷史發展與國際交流文化，也是吸引眾多學者、詩人、藝術家和生活品味家駐足的勝地。根源於歷史與地緣的結合，以及陽明山地區與文大的深刻淵源，獲得「國家永續發展獎」、以在地USR作為重要校務發展重要指標的文大，近年跨領域整合校內7個學院及20系所力推「陽明山學」，「2020山舞陽明-陽明山學國際文創市集」，即是文大結合社會人文、產業創新、地方創生、環境永續的具體在地響應。

文大提到，這次的文創市集共規劃有５個展示區，包括：經營管理成果區(大仁館)、產創經濟區(大仁館)、歷史人文區(大仁館)、友善農業區(通信班)、地質環境區(大智館)。除邀請世界與豐富內涵的陽明山共舞，看見陽明山國家公園管理處重視保育與提升遊憩品質外，更重視氣候變遷、跨域夥伴關係經營、區域保育合作展望與視野，與國際接軌創造國家公園、居民與遊客三贏，打造北台灣國土永續經營與發展之典範。

文大歡迎全國大學校院師生、民眾於9月27日及10月2日至10月4，前往陽明書屋智、仁、勇館區，欣賞文大師生對於陽明山國家公園的各項活化利用規畫、文創產品設計，以及參與開閉幕表演活動、國際文創競賽人文藝術吟唱與商品設計競賽暨頒獎、35位陽明山學者專家文化講堂六講系列座談、12位在地名人分享及五區展館導覽等活動。市集活動除贈送保育手冊，可逛展區集章換小禮物外，再加碼陽明書屋到訪禮-2020山舞陽明限量芳香防蚊貼。

活動首(27)日內政部政務次長花敬群及營建署署長吳欣修將出席指導，偕同陽管處代理處長楊金臻、中國文化大學校長徐興慶及陽明山專家學者連袂攜手開幕。

詳細活動如下：

9／27(日)、10／2~10／4，國際文創市集，每日10：00-16：00，於陽明書屋(臺北市陽明山中興路12號) 智、仁、勇館區舉辦

9／27(日)開幕表演／國際文創競賽-人文藝術吟唱／陽明山文學采風之旅講堂／頒獎

10／2(五)陽明山的前世今生講堂／在地名人分享／陽明夏蟬秋月夜講堂

10／3(六)陽明山地區之產業介紹講堂／在地名人分享／陽明山國際文創產業價值鏈與社會實踐講堂／國際文創競賽-商品設計頒獎

10／4(日)蛻變講堂／在地名人分享／閉幕表演

-展示區：經營管理成果區(大仁館)、產創經濟區(大仁館)、歷史人文區(大仁館)、友善農業區(通信班)、地質環境區(大智館)。

-交通資訊：劍潭捷運站及陽明山站公車接駁、文大校區接駁。時刻表請詳國際文創市集導覽地圖之公車站及轉乘資訊。

-活動網址：https://yangmingshan.pccu.edu.tw/

(旺報 )