精準、再生醫療已成生技產業發展趨勢！花蓮慈濟醫院（簡稱花蓮慈院）、生技中心17日簽署「精準醫療與細胞治療合作意向書」。首個合作領域是研製低免疫原性iPS細胞（誘導型多潛能幹細胞），以減低病人因異體移植發生的免疫排斥，初期鎖定巴金森氏症及阿茲海默症等中樞神經相關疾病。

該合作意向書是由花蓮慈院院長林欣榮與生技中心執行長吳忠勳簽署，生技中心董事長涂醒哲、慈濟基金會林碧玉副總執行長、慈濟醫療執行長林俊龍等人蒞臨見證。

林欣榮表示，誘導型多潛能幹細胞（iPS細胞）有能力轉變為人體各種細胞種類，是非常具潛力的移植治療細胞來源，目前已開始被應用於巴金森氏症、第一型糖尿病、脊椎損傷與心臟疾病等細胞移植治療。為了促進相關移植治療普及化，必須要研製低免疫原性iPS細胞以減低病人因異體移植發生的免疫排斥。

因此，已擁有將iPS細胞高效率定向分化為特定神經元關鍵技術的花蓮慈院與慈濟創新研發中心，將結合生技中心低免疫原性iPS細胞平台，初期鎖定包含巴金森氏症及阿茲海默症等中樞神經相關疾病為主要開發領域。

吳忠勳表示，生技中心開發的低免疫原性iPS細胞平台，是一種採用異體細胞治療技術，有別於現行特管辦法規範的自體細胞治療技術，而異體細胞治療已是下一波的細胞治療趨勢。生技中心同時亦發展「嵌合受體T細胞（Chimeric T cell Receptor, CAR-T細胞）」免疫細胞治療技術平台，具有獨特技術，且在標的開發、細胞製程和載體的應用上累積了豐富的經驗，並已針對較難治癒的癌種進行藥物研發與驗證。

花蓮慈院是特管法公布後，目前獲准可以施行細胞治療最多項目的醫學中心，而多項與再生醫療相關治療項目，也已進入審核作業。

依據市場調查機構資料顯示，全球細胞治療市場未來幾年將突飛猛進，估計產業規模將從2018年的81.3億美元，成長到2022年的186.5億美元，估算2018~2023年的年複合成長率（CAGR）將高達22.36%。

目前雖自體細胞治療佔整體細胞治療市場大宗，不過多數專家學者認為，未來幾年異體細胞治療將主導整個細胞治療市場。

(工商 )