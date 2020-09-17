衛福部長陳時中今（17日）和立委何志偉等人上午到台北市迪化街、永樂市場視察，並說明豬肉產地標示方式，以因應明年含萊克多巴胺美豬進口；值得關注的是，陳時中與一起視察的台北市副市長黃珊珊都是下屆市長熱門人選，陳時中在談話中不經意提及「自己住台北很久」，特別引人遐想。為避免美豬進口後，小吃攤或是肉製品會混用台美豬，導致消費者無法分辨，政府要求食品要「標示產地國」，並以迪化商圈作為示範區。

衛福部長陳時中今日上午到台北市迪化街視察豬肉產地標示。（圖／記者黃耀徵攝）

陳時中說，台北市和迪化商圈在食品標示這塊，原本就做得很好，若地方執行上有困難，一定要趕快跟中央回報，才能繼續改進。

對於台北市政府強調，地方會落實管理，但建議中央要盡快建議統一的查核平台，陳時中說，為了讓中央地方稽查人員可以更快速檢驗，衛福部會跟地方政府坐下來好好談一談，讓食安可以更有保障。陳時中說，有些民眾怕不知標示真偽，中央會趕快建立一個查核平台，配合商家中的QR code，民眾就可以快速查辨真偽。

他再次強調，地方到中央的連結，一定要坐下來談，也會有定期、主動和專案等型態的查核，這兩三個月時間密切合作，務必做到「滴水不漏」。由於黃珊珊和陳時中兩人都是2022的台北市長熱門人選，今日同台特別引人關注，在場就有媒體提問今天是否有下屆市長前哨戰的意味；對此，黃珊珊表示，希望大家不要過度猜想，而陳時中則是在之後的談話中不經意說，「我住在台北很久，迪化商圈也是過年過節必到之處」，話中暗藏交饒富趣味。

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(中時新聞網)