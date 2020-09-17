蔡阿嘎因打造蔡桃貴主題車站惹議。（圖／中時資料照片）

網紅「蔡阿嘎」和太太「二伯」育有2子，其中大兒子「蔡桃貴」被封為年紀最小網紅，今年7月蔡桃貴過2歲生日，蔡阿嘎和桃捷合作，利用A2三重站打造主題車站為兒子慶生，卻因免收790萬租金惹議，原定車站將一路展到明年2月28日，今(17日)蔡阿嘎宣布提前在9月底圓滿落幕。

蔡桃貴今年7月21日過兩歲生日，先前蔡阿嘎宣布包下桃園機捷三重站7個月，舉行蔡桃貴生日特展，他更貼出和機捷簽下的合約書，上頭寫道從租約是從本月17日到明年2月28日結束，後來引來桃園市議員怒火，認為免費放送價值790萬的廣告牆面，質疑圖利，網友更虧免費曬兒，蔡阿嘎便轉發桃捷的董事長劉坤億發文，澄清這是「互惠合作案」，盼誤解的網友能解開疑慮。

今蔡阿嘎旗下「大頭佛娛樂有限公司」進一步發出公告，表示這段期間感謝所有協力單位和幕前幕後的合作夥伴用心規劃，只為將這次無收費的主題車站回饋活動做到最好，該企劃也順利為桃園捷運公司提升不少疫情期間以來的旅客運量，「我們真的不希望看到原本寓意良善的回饋活動，有被曲解的機會，每個單位、每位參與夥伴的用心及努力，都應該被正向的看見才是」。

聲明強調，A2三重站的佈展、設計、施工、場復，以及記者會和各項主題活動費用，都由大頭佛娛樂有限公司100%全額負擔，感謝參與過活動的民眾，該展將在9月底落幕，「2020年有許許多多的事件，非常有感於人生真的無常！也希望大家珍惜愛我們的人們、我們愛的人們，撇除紛擾，做快樂的事、更快樂的活在當下！再次誠摯的感謝大家及所有參與的每一位夥伴們！」

聲明全文如下：

非常感謝從開展至今，所有特地由全台各地，甚至是部份海外來看展的民眾們！要跟大家宣佈一個消息，展覽將在9月底圓滿落幕囉！很開心看到這個活動讓許多民眾於防疫期間多了健康休閒的出門好選擇，不只搭乘各種捷運運輸系統、到大都會公園、桃園捷運等周遭沿途景點，也確實順利為桃園捷運公司提升不少自疫情以來的旅客運量！

尤其感謝這期間所有的協力單位及共同執行專案的所有幕後夥伴如此用心的規劃，不只是桃園捷運公司、桃園市政府、及大頭佛娛樂有限公司等等，大家甚至犧牲許多家庭時間，只為將這次無收費的主題車站回饋活動做到最好！

在大家的共同努力下，也希望不忘初衷的為公益盡點棉薄之力，原定每月不同主題也結合不同的公益團體，讓大家於休閒同時，也能認識這片土地仍有許多默默付出的公益單位們。

由於我們真的不希望看到原本寓意良善的回饋活動，有被曲解的機會，每個單位、每位參與夥伴的努力及用心，都應該被正向的看見才是。針對A2三重站的佈展

，真的本於回饋的初心，本展也由大頭佛娛樂有限公司100%全額負擔佈展的設計、製作、施工、場復，以及記者會和各項主題活動費用，一本初衷的只希望帶給大家更無負擔的舒壓好去處。

真心感謝每位參與過活動的妳/你，大頭佛娛樂會繼續在未來以不同方式，持續與不同的公益單位合作！同時吸取大家寶貴的意見，一起做出更多不同的精彩企劃的。

2020年有許許多多的事件，非常有感於人生真的無常！也希望大家珍惜愛我們的人們、我們愛的人們，撇除紛擾，做快樂的事、更快樂的活在當下！

再次誠摯的感謝大家及所有參與的每一位夥伴們！

大頭佛娛樂有限公司

(中時新聞網)