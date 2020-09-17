為了在大選前展示防疫積極作為，美國總統川普近期力推疫苗，並於16日聲稱今年年底就可以派發至少1億劑新冠疫苗，不過此說法與美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任、同時也是白宮防疫小組成員的芮斐德稱「疫苗起碼要等至明年第2或第3季才能普及」的說法相悖，且川普對於芮斐德「口罩比疫苗更有效」的說法也不以為然，直嗆芮斐德說錯了。

據美媒《國會山莊》報導，芮斐德（Robert Redfield）16日在向聯邦參議院小組作證時，對疫苗普及時間點表達看法表示，疫苗最快今年11月或12月才能問世，可能會優先分配給最脆弱的人，但仍需等到明年第2季或第3季才能普遍供應。他同時強調戴口罩可能比疫苗更有效，表示「接種疫苗後的免疫原性可能為70%。如果我沒有出現免疫反應，疫苗就保護不了我，但口罩可以」。

不過，在不久後的記者會上，川普就稱芮斐德「說錯了」，認為他搞糊塗了，或許誤解了問題，也不同意他「口罩比疫苗更有效」的說法，稱「沒有比疫苗更有效的防疫方式」，並向他致電討論這兩項問題，並表示「如果媒體問他的話，他可能會說『之前沒搞清楚問題』 」。

川普與芮斐德對於疫苗的認知，為川普與衛生官員意見分歧的最新案例。至於是否還相信芮斐德，川普表示當然如此，「不過他當時肯定是誤解問題了」。CDC並未回覆媒體置評請求。

另外，川普15日在費城造勢時向選民表示，「再幾週就能拿到疫苗，你知道的，可能再3、4週」；不過當日數小時前，川普也向福斯新聞表示，疫苗可能再「4週、也可能8週」問世。

(中時新聞網)