由屏東排灣族小朋友組成的「希望兒童合唱團」，曾於2016年總統就職典禮上以原民古調領唱國歌，被譽為是最好聽的國歌領唱，但今年因新冠肺炎疫情衝擊影響捐助，聯邦銀行與聯邦文教基金會發起「希望兒童合唱團─原鄉合唱訓練助學募款計畫」，期盼社會各界捐款發揮愛心，防疫不忘公益，以實際行動讓台灣好聲音延續傳承。

近年來「希望兒童合唱團」遠赴義大利羅馬、佛羅倫斯及德國參加國際合唱大賽，純淨和諧的原聲天籟不僅勇奪多項金獎肯定，更讓國際認識台灣、聽見台灣。但今年疫情衝擊，民眾公益捐款意願低落，且表演募款活動陸續取消，使得合唱團營運訓練、課後輔導及家境困頓團員助學經費告急。

該基金會表示，這次愛心助學募款計畫，至10月31日前，可透過該基金會「我們益起幸福吧」愛心捐款平台參加募款，幫助孩子度過難關。民眾愛心捐款百分之百全數捐助希望兒童合唱團「合唱訓練、課後輔導及助學計畫」使用，包括團員每週合唱訓練（發音練習、分部練習、樂譜練習、體能儀態練習、樂理教學）、課後輔導及作業指導，讓孩子們提升歌唱技巧同時也能兼顧學業。

基金會指出，團員中有許多的家長並無固定工作，經常面臨無法繳交學費困境，為讓孩子能無後顧之憂的學習，募集金額也將提供希望兒童合唱團幫助父母無固定收入、家庭經濟上有困難的團員。捐助希望兒童合唱團已進入第四年，希望民眾能看見台灣社會各角落更多弱勢族群，發揮愛心捐助。

(工商 )