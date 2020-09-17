阿里巴巴集團旗下阿里雲在第12屆雲棲大會上發佈一系列創新產品，除了發表第一台如手掌大小的雲電腦 「無影」以外，阿里雲也同時推出了用於實現「最後一里」運送的自動物流機器人「小蠻驢」。該運送機器人由阿里巴巴達摩院開發，每程可運送多達50個包裹，充電一次便可覆蓋62英里（或100公里）。

該移動機器人每天可於指定社區或校園內運送估計多達500個包裹，以應對中國對「最後一里」快遞不斷增長的需求。線上購物發展蓬勃，目前中國每天運送的包裹數高達2億，並預期於未來幾年增至10億。

據悉，透過強化學習技術，即便在擁擠的環境中，「小蠻驢」仍可自行規劃路線，保證運送效率。而透過其高清定位技術，即使在微弱甚至沒有全球定位系統訊號的情況下，機器人也可正常運行。此外，藉達摩院自主研發的異質運算平台、三維點雲語義分割技術和深度學習，該機器人亦可識別障礙物，及提前數秒便可預測到行人和車輛的移動，提升人機安全。

至於消費者如何應用？則可透過菜鳥或淘寶流動應用程式選擇合適的運送時段。機器人將於預定時間到達指定目的地，用戶只需簡單輸入從應用程式取得的密碼，便能領取包裹。

張建鋒表示，新零售和服務業的迅速發展，將帶動快遞需求激增。阿里推出的最新移動運送機器人，將支援阿里巴巴物流平台菜鳥在中國的社區、校園和辦公園區提供服務。未來也將把技術應用在其他類型的機器人，如機場的服務機器人、觀光景點的旅遊指南機器人等。

(工商 )