阿里巴巴集團旗下阿里雲在第12屆雲棲大會上發佈一系列創新產品，其中一大亮點是阿里雲的首部手掌大小的雲電腦 「無影」。阿里巴巴表示，「無影」機身僅約60克，重量和一顆雞蛋相同，卻能透過強大的後端雲技術，提供高性能運算能力。用戶只需把「無影」連接至一般電腦螢幕，便能夠隨時隨地使用阿里雲的雲運算資源，並按其訂購模式或實際雲端使用量收費。

第12屆雲棲大會主題「數智未來，全速重構」，首次全面以虛擬會議方式舉行，包括逾百場虛擬論壇，涵蓋雲端運算、物聯網、機器學習和工業人工智慧方案等議題。

阿里雲在第12屆雲棲大會上發布一系列雲端原生產品，包括新一代大數據架構原生湖倉一體(Cloud Lakehouse) 、阿里巴巴雲原生的Kubernetes容器服務安全沙盒容器2.0、最新的雲原生機器學習互動開發平台PAI-DSW 2.0等。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，這次發表「無影」雲電腦，期望能夠協助大?隨時使用運算能力，以便用戶執行一些複雜工作，如影片剪接、動畫渲染、軟體開發以及線上客服等。張建鋒表示，這些工作現在都能在手掌大小的雲電腦上完成。此外，隨著居家辦公成?疫中和疫後的新常態，雲端創新將能夠協助客戶以低成本且安全的方式，隨時享受雲端運算帶來的好處。

阿里巴巴指出，雲電腦「無影」能將一部高畫質動畫的渲染時間，從傳統電腦所需的90分鐘大幅縮減至10分鐘。此外，由於雲電腦的系統於線上進行更新，一般辦公室電腦所需的升級和保養成本可顯著降低。

而透過阿里雲自主研發的應用串流協定，用戶也可購買並使用Linux和Windows在內的一眾授權辦公軟體。所有用戶數據將儲存在雲端，受數據中心等級的安全措施所保障。雲電腦將率先引入企業市場，適用於個人消費者的型號將緊接推出。

(工商 )