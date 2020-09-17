金馬影帝郭富城主演電影《麥路人》9月17日上映，該片由他與楊千嬅領銜主演，萬梓良、張達明、鮑起靜、劉雅瑟、顧定軒、黃悅珈等人出演，該片在香港與台灣已有數十場特映會，觀眾口碑爆棚，郭富城聽聞好口碑，透露老婆有陪他一起看，感受到片中傳遞溫暖而哭得唏哩花啦，老婆目前已經陪他看兩次，而他自己至今已經看了四次，每次都因角色人物牽動的情感而落淚。楊千嬅則認同要帶面紙看《麥路人》，郭富城則認為帶面紙不夠，要帶手帕。

郭富城在電影裡飾演落魄遊民，許多觀眾好奇遊民是否不能洗澡不能換衣服？以及郭富城怎麼可以放下身段地去遊走街頭，甚至睡在橋邊？對此郭富城透露，自己本身是愛乾淨整潔的人，不容許一個垃圾在地上，在片中要睡在地下道、橋邊等較為骯髒的地方，他認為這些都是經驗，可以體驗到另一個人的生活情況，這是他從沒經歷過的。

郭富城形容自己在拍攝時，早上在拍意氣風發金融才俊形象，晚上就要立刻改頭換面成為遊民，連鬍子都不能剃。他透露演出過程讓他的人生更充實，更多采多姿，「所有電影的人物都圍繞著阿博（郭富城飾）打轉，而角色性格，又願意對身邊的人無條件般地協助，盼能用自己僅有的一份力量去改變與成就他人。」

電影《麥路人》故事情節聚焦在香港的一群邊緣人，被生活催折，每到半夜就會在一家速食快餐店留宿過夜，被稱為「麥難民」，這些人逐漸熟識，在面對窮困的無助中相濡以沫，電影真實反應香港的社會問題，獲得好評。該片今（17日起）全台上映，更多電影資訊，請上《麥路人》（台灣）官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )