藝人小鬼黃鴻升於昨（16）日猝逝，震驚娛樂圈，目前初步研判，死因可能為心肌梗塞或是浴室跌倒，導致顱內出血。而法醫高大成認為後者的可能性較大，不論死因為何，也已引起外界關心心肌梗塞」保健相關資訊，有一名消防員分享了「自救文」，因此被推爆。

這名消防員提及，首先要先分清楚心肌梗塞的嚴重度，若是輕至中等的話，其實還是會清醒，有力氣可撥打119救援。而心肌梗塞一開始的症狀比較像是心臟開始疼痛，痛達一段時間，會感覺到痛但會很清醒，但意識會漸漸地模糊。

至於一般說的猝死，是一些突發性的心室顫抖或心律不整，而這種通常是突然就會倒下了，連抱胸喊痛的機會都沒有。他表示，心肌梗塞在身體狀況還行的時候，自救、報案及開門等他人來救援，都還有機會存活，猝死只能看運氣了。

消防員表示，這次遇到小鬼猝死意外，他想藉此宣導正面的知識給大家，像是猝死加上年輕人，以一個急救者的角度來看，其實會覺得要很拚，因為大概有80％的機率能電回來，但也要趁早。而他也分享遇過的經歷，「我這輩子最深刻的一件，就是內科年輕人工作到一半突然倒下，然後電了三次ROSC恢復自主呼吸，最後直接葉克膜推來急診區安裝，但後來聽說變成植物人了，因為還是缺乏第一時間的急救幫忙跟拖太久。」

他坦言，「我相信要是有一個人可以早點開始啟動急救的話，除了ROSC，一定也能減少腦神經的損傷，讓患者順利回歸社會。目前因為DA-CPR線上指導跟AED已經能教會你一組簡單五循環的CPR了，你甚至 完全不會也沒關係，重點是肯願意打電話 求幫助就好。

他在文末也貼出「線上急救教育平台」，而裡面有許多豐富的急救相關知識供大家參考。而此文也被PTT的鄉民推爆，表示相當實用並希望「全民應該要普及一些基礎醫學常識」。

(中時新聞網)