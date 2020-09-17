印度總理莫迪（Narendra Modi）呼籲全民力抗新冠肺炎疫情

印度陷入危機，經濟出現破紀錄的衰退，導致數百萬計百姓失業，已脆弱的醫療保健系統岌岌可危。如今確診的新冠肺炎病患超過500萬人，僅次於病例近700萬的美國。

然而，據CNN新聞網17日報導，儘管像美國總統川普，還有英國首相強森（Boris Johnson）等民粹主義世界領袖都因為處理新冠疫情，而被罵得臭頭，但印度總理莫迪（Narendra Modi）卻大致逃過了媒體與民調的重砲攻擊。

巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）淡化新冠肺炎的威脅，並嗤之以鼻，把它說成「小感冒」，甚至後來連自己都確診，結果慘遭圍剿。然而，莫迪卻和波索納洛不同，他一開始就嚴肅看待新冠肺炎，並迅速採取行動。

當他3月24日下令全國封城時，擁有13.6億人的印度只有500多人確診，10人喪生。當時莫迪在對全國直播的談話中警告，要是不適當因應這場大流行病，印度可能會倒退數十年。由於他趁早採取果斷的行動，再度確立為了國家，勇於採取強硬行動的果敢領袖形象。

新德里智庫「政策研究中心」（Center for Policy Research）研究員阿里（Ali）說，在印度人心目中，莫迪有如聖人，他心存善意，並總是為了國家大利設想。

然而，印度公共衛生專家卻有正反不同的看法。普林斯頓大學（Princeton University）高級研究員納斯米瑞安（Ramanan Laxminarayan）說，由於疫情迅速蔓延，這麼做是必要的，並有助於減少疾病傳播。

相對的，坦米爾那都邦（Tamil Nadu）維洛爾（Vellore）基督教醫學院病毒系主任醫師約翰（T Jacob John）則認為，封城的範圍太廣也太早，以致衝擊經濟，而貧民區也未獲充分的資源支援。

身為諾貝爾獎得主的印度裔美籍經濟學家巴納吉（Abhijit Banerjee）更直指，如今回頭來看，那顯然是個錯誤。而多數專家也贊同，印度雖然實施世上最大規模，也最嚴格的封城，但卻缺乏足夠的通知或規劃。事實上，在宣布封城後還不到4小時就實施了。

突然間，貧窮的勞工沒了工作，許多人不得已，只好返鄉，但由於大眾運輸工具停止營運，有些人只好跋涉好幾百英里。

然而，分析家指出，由於印度最大的在野黨國大黨（Indian National Congress）在大選慘敗後陷入分裂，自顧不暇，因此莫迪並未受到炮口一致的批評。

此外，政治觀察家指出，印度媒體也鮮少批評莫迪。縱使新冠疫情迅速蔓延，衛生基礎設施瀕臨崩潰，但好幾個星期以來，當地收視率最好的電視網卻狂報寶萊塢男星遭豔星女友餵毒，教唆輕生的八卦，而對猖獗的疫情視若無睹。

另一方面，莫迪和其他民主國家的領袖不同，他鮮少召開記者會，通常把和媒體互動的任務交給政府其他首長。反之，他經常透過電視和廣播電台直播，對大眾動之以情，懇請他們追隨自己的領導。由於莫迪不斷和普羅大眾直接溝通，因此有些移工雖然因為封城丟了生計，但卻不肯為了自身陷入困境而怪罪他。

(中時新聞網)