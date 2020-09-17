1名陳姓男子去年12月4日在屏東縣某小吃店用餐，自稱自己是熟客，每次喝酒都會叫3名小姐陪酒，但店家都只上1名，氣得在店內猛摔玻璃杯，即使警方到場還藉酒裝瘋，當著林邊分駐所李姓所長嗆聲，「你X幹，你放給我開」，屏東地院審理後，依照妨害公務、侮辱公務員等罪判拘役50日，得易科罰金5萬元確定。

判決書記載，陳男於民國108 年12月4 日晚上10時30分許，在屏東某小吃部包廂內飲酒，當場因酒醉鬧事，還砸毀店內玻璃杯，警方接獲民眾報案隨即由屏東縣政府警察局東港分局林邊分駐所所長及3名員警趕往現場。

警方到場後，發現陳男因酒醉於包廂內砸毀玻璃杯，員警先以柔性勸誡陳男儘速離開返家休息，但陳男仍持續在場砸毀玻璃杯，還以上半身蠻力抵抗欲掙脫警方管束，造成李姓所長當場跌倒在地。當警方將陳男帶往派出所途中，陳又在巡邏車內大罵所長：「你X幹，你放給我開」

警方偵訊時，陳男坦承他每次消費都會叫店家請3 個小姐來陪酒，但店家每次只叫一個小姐來，「不高興才會摔杯。而且消費時間還沒到，錢也付了，根本沒有離開。」

法官審理後，認定他對外界事務均能知覺反應，並能判斷決定是否有必要離開，顯見當時意識清楚，難認其於案發當時曾因酒精作用致其精神心智產生障礙而無法判斷自我行為意志，因此判拘役50日，可易科罰金5萬元。

(中時新聞網)