呼應美股科技股下跌，加上權值股龍頭台積電填息行情失靈仍陷貼息，台股今日重挫逾104.02點，收12872.74，驚險守住5日線,成交量1868.06億元。台積電跌1.87%，收448.5元。

台積電去年起改每季配息，前4次除息後都能填息，更有2次是1天就順利回填，昨又漲2.92%，收458元，另有3大法人同步買超等利多消息，不過美國股市科技股拉回調整，台積電ADR也跌3.17%，今除息2.5元後，開盤又跳空達452元，跌3.5元，儘管早盤也曾一度達455元，離完全填息455.5元僅0.5元之遙，但隨後持續疲軟，並未再反彈。

今日台積電除息分配的是今年度第1季現金股利，每股配2.5元，總金額達648.25億元，10月15發放。

權值股無力，大盤走勢也跟著往下，電子股整體跌幅逾1%。表現較佳類股題材包括LED概念股榮創、塑化EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)類股，與自行車雙雄巨大、美利達。鴻海旗下專攻LED封裝的榮創盤中漲停；EVA大廠亞聚在大陸太陽能需求成長、下游狂搶料傳聞下，更是開盤後15分鐘不到就直接漲停，另家大廠台聚也一度漲逾8%。

群益投顧分析，指數短期型態面轉佳，有利偏多發揮，只是多方追價意願仍不高，指數即使過高，突破幅度不會太大，反有劇烈震盪可能。操作上半導體、光電、網通、塑膠、鋼鐵族群中強勢股有短線機會，值得留意。

(中時新聞網)